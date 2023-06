Sacchi: "Avevo consigliato a Berlusconi di prendere Sarri. Mi voleva al Monza"

Nella lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera in occasione della scomparsa di Silvio Berlusconi, Arrigo Sacchi, ex tecnico rossonero, ha rivelato: "Un consiglio che il presidente non ha seguito? Gli dissi di prendere Sarri. 'Se mette lui in panchina dimostra ancora una volta di essere dieci anni davanti agli altri' gli ho suggerito. Ma non mi ha dato retta.

Quest’inverno mi aveva invitato ad Arcore, ma a dicembre io ho avuto il Covid. Gli dissi che sarei andato in primavera ma non c’è stato il tempo. Lo sa che mi voleva portare con sé al Monza? Mi lusingò 'vieni, fai quello che vuoi, ti do una bella villa con il maggiordomo'".