Sacchi: "Bisogna scegliere le persone prima dei calciatori. Quando abbiamo acquistato Rjikaard..."

Che dovrebbe fare Stefano Pioli? Questa la risposta di Arrigo Sacchi, ex tecnico rossonero, alla Gazzetta dello Sport: "Non mi permetto di dargli consigli, saprà lui che cosa fare. Posso dire che cosa facevo io. Io venni etichettato come il Signor Nessuno che arrivava al Milan. E in effetti ero un Signor Nessuno.

Però il Signor Nessuno non voleva giocatori presuntuosi, individualisti, pigri, avidi, poco professionali. Gli allenatori, oggi, dovrebbero far sentire di più la loro voce in sede di campagna acquisti. Prima di acquistare Rjikaard io mandai un mio uomo di fiducia a seguirlo per due settimane: quando tornò gli chiesi persino che cosa mangiava, quali erano le sue abitudini fuori dal campo. Bisogna scegliere le persone prima dei calciatori, volete capirlo?".