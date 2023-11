Sacchi: "C’è forse qualcuno che pensa che la colpa sia di Pioli? Mi auguro di no. Giusta la sua conferma"

In merito alla scelta del Milan di confermare la fiducia a Stefano Pioli, Arrigo Sacchi, ex tecnico rossonero, ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Direi proprio che è la scelta giusta. C’è forse qualcuno che pensa che la colpa sia di Pioli? Mi auguro di no. Credo che l’errore più grave sia a monte, da lì derivano i problemi. E qual è l’errore? Avere acquistato troppi stranieri. Chi viene dall’estero ci mette del tempo per capire il nostro campionato, il gioco, le metodologie. Questi ragazzi sembrano confusi e il risultato è che il Milan non è sempre una squadra".