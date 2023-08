Sacchi: "CDK all'Atalanta? Gasperini punterà sulla sua voglia di riscatto"

vedi letture

Gli ex

Oggi alle 15:00 Gli ex

Sulle pagine della Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi, ex tecnico rossonero, ha commentato così l'arrivo all'Atalanta di Scamacca e De Ketelaere: "Mi sembra chiara l’intenzione di Gasperini di puntare sulla voglia di riscatto di questi due elementi. Gian Piero è un allenatore che cerca il sacro furore nei suoi giocatori, la totale dedizione e chiede loro che abbiano un elevato spirito di squadra. Sono i segreti dei successi dell’Atalanta nell’ultimo periodo. Logico che sia Scamacca sia De Ketelaere dovranno calarsi all’interno della nuova realtà con questi obiettivi in testa".