Sacchi e la vicinanza del club a Pioli: "E' positiva. Al mio primo anno al Milan, Berlusconi venne a Milanello e..."

vedi letture

Gli ex

Oggi alle 12:31 Gli ex

Nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l'ex Milan Arrigo Sacchi ha commentato così la vicinanza del club rossonero a Stefano Pioli in questo momento difficile: "E questo è positivo perché permette a Pioli di avere l’autorevolezza necessaria quando si dirige un gruppo. Al primo anno di Milan io avevo qualche difficoltà. Berlusconi venne a Milanello e disse: 'Buongiorno. Io ho la massima fiducia in Arrigo. Chi lo seguirà, resterà anche l’anno prossimo.

Chi non lo seguirà, andrà via. Buongiorno'. Ventisette secondi di discorso, e da quel momento cominciammo la grande cavalcata. La forza della società è fondamentale per raggiungere grandi obiettivi".