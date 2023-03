Sacchi: "Giroud e Theo senza forze dopo il Mondiale, ora per fortuna si sono ripresi"

MilanNews.it

Arrigo Sacchi, ex tecnico rossonero, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha dichiarato: "Può darsi che il Mondiale abbia aiutato le italiane, perché una manifestazione così importante e così lunga finisce per prosciugarti. Se osservo il rendimento di Giroud e Theo Hernandez, appena tornati dal Qatar, devo ammettere che qualche strascico il Mondiale lo ha lasciato: hanno passato almeno due mesi senza forze. Per fortuna, si sono ripresi".