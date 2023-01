Sacchi, il consiglio a Pioli: "Creda in sé stesso, solo così riuscirà ad essere convincente"

MilanNews.it

Per uscire dal momento difficile del suo Milan, Arrigo Sacchi, ex tecnico rossonero, ha voluto dare questo consiglio a Stefano Pioli: "Pioli creda in sé stesso. Solo così riuscirà a essere convincente e a tornare uno stratega da scudetto. Pioli deve gestire la precarietà della vittoria, che è il pericolo più grande, specialmente per un gruppo giovane come il suo. Temevo che questo momento sarebbe arrivato...".