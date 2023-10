Sacchi: "Il Milan prova ad andare oltre gli schemi"

Le scelte di Arrigo Sacchi. Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico propone otto spunti, relativi ad altrettante squadre, dopo le prime otto giornate di campionato. Promossi, ovviamente, Christian Pulisic e in generale il gioco del Milan di Pioli: "La cosa che mi ha impressionato maggiormente è il tentativo, spesso riuscito, di non dare punti di riferimento agli avversari. È un tentativo di andare oltre i soliti schemi. E penso in particolare a Pulisic che mi sta piacendo per il modo in cui si è adattato alla nuova realtà".