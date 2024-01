Sacchi: "Il Milan può arrivare in fondo in Europa League. Scudetto? Se fossi Pioli abolirei questa parola"

vedi letture

Gli ex

Oggi alle 11:20 Gli ex

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico rossonero Arrigo Sacchi ha rilasciato queste parole sull'Europa League e sulle chance scudetto del Milan. Ecco le sue parole:

Sull'Europa League: "L’Europa League è un trofeo molto prestigioso e i rossoneri hanno le carte in regola per arrivare fino in fondo. Devono credere nelle loro possibilità e nelle loro qualità: l’aspetto mentale è decisivo quando si vogliono raggiungere grandi obiettivi. E poi c’è sempre il campionato, dove il Milan ha il dovere di migliorarsi e di mostrare ancora quell’impegno e quella voglia di lottare che ho ammirato ultimamente".

Sullo scudetto: "Io, se fossi allenatore dei rossoneri, abolirei questa parola. Il traguardo dev’essere un altro: diventare squadra, essere compatti, uniti, moderni nel modo di stare sul campo. Poi, alla fine, come in tutte le cose della vita, si tireranno le somme. Ma credo che Inter e Juve abbiano un vantaggio notevole e dunque non sprecherei energie pensando allo scudetto. I giocatori devono tenere la testa bassa e correre, correre, correre".