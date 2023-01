Sacchi: "Milan con la pancia piena, vedo eccesso di protagonismo"

MilanNews.it

Arrigo Sacchi, ex tecnico rossonero, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato così del Milan di Stefano Pioli: "Se ha la pancia piena? A volte sembra così, vedo eccesso di protagonismo. Non parlo solo di Leao, è una questione generalizzata. Fare le cose a metà non basta, questa squadra può vincere solo se è un collettivo e spesso non lo è stato: si allunga troppo, le punte faticano. Ma al Milan possiamo chiedere meno degli altri. Ha i conti in ordine, mentre giocare dopo aver fatto debiti enormi, come capita a molte altre, non solo all’Inter, significa barare. Il rosso nei conti nasce, però, sempre da un peccato originale: si punta sulla stella per risolvere. Quella costa, mentre il gioco no".