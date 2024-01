Sacchi: "Nell’ultimo periodo Pioli ha dimostrato di avere in mano la squadra e la squadra ha dimostrato di voler seguire il suo allenatore"

vedi letture

Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha parlato anche dalla conferma di Stefano Pioli e dei fischi dei tifosi al Milan nelle scorse settimane: "La società è sempre fondamentale, e lo è ancora di più in un momento come questo. Quando arrivai al Milan, all’inizio ebbi qualche problema, perdemmo qualche partita. Berlusconi mi disse: 'Ha bisogno del mio intervento?'. Gli risposi: 'Sì'. Lui ci convocò tutti a Milanello, nel suo ufficio, e in trenta secondi sistemò la faccenda. 'Io ho piena fiducia in Arrigo - disse - Chi di voi ce l’ha, resterà anche l’anno prossimo. Chi non ce l’ha, andrà via. Buon lavoro a tutti'. Chiaro no? Da allora in poi iniziammo la rimonta che avrebbe portato allo scudetto. La società viene prima della squadra e la squadra viene prima del singolo: queste sono regole basilari. Qui siamo di fronte a una società giovane, che sta dimostrando passione e, ne sono convinto, piano piano acquisirà maggiori competenze e maggiori esperienze. L’importante è che ci sia chiarezza. Nella testa dei dirigenti e in quella dell’allenatore".

Sulla delusione dei tifosi: "Quando fischiavano avevano ragione perché non si divertivano. Però nell’ultimo periodo Pioli ha dimostrato di avere in mano la squadra e la squadra ha dimostrato di voler seguire il suo allenatore. E difatti ci sono i risultati e non ci sono più i fischi. La gente non è mica stupida: se nota l’impegno, se capisce che i giocatori hanno dato l’anima, applaude e sostiene. E l’ambiente del Milan, che è un ambiente molto competente, sono sicuro che darà una mano in questa seconda parte di stagione. Pioli ora deve insistere con le sue idee, che lo hanno portato a vincere quattro partite consecutive in campionato. Deve essere un martello, lavorare duro, non dare nulla per scontato. E se c’è qualcuno che non lo segue, dopo aver provato a convincerlo per una, due o tre volte, deve avere la forza di metterlo fuori. La regola più importante, l’ho sempre sostenuto, è il rispetto delle regole. Guai a concedere deroghe".