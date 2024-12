Sacchi su Atalanta-Milan: "Sarà una sfida a viso aperto. Nessuna delle due squadre snaturerà il proprio stile"

Arrigo Sacchi, sulle pagine della Gazzetta dello Sport, ha parlato così di Atalanta-Milan di questa sera: "A viso aperto. Due squadre che si guardano in faccia e se la giocano. Senza paura, senza tensioni e con tanto, tantissimo coraggio. Questo mi aspetto da Atalanta-Milan, sfida di alto livello il cui risultato può contenere diverse risposte: in caso di successo, i bergamaschi sarebbero sempre più lanciati verso il traguardo dello scudetto, obiettivo per il quale possono lottare fino in fondo; se, invece, prevarranno i rossoneri, allora potranno pensare di rilanciarsi e riagganciare il gruppetto di testa. In ogni caso, credo che si vedrà una partita spettacolare e me lo auguro perché finalmente il calcio italiano, in questa stagione, sta uscendo dal passato e sta entrando nel futuro.

Immaginare questo duello in anticipo non è semplice, bisognerebbe essere nelle cabine di regia dei rispettivi club e conoscere tutti i dettagli e tutti i meccanismi che sono stati provati durante gli allenamenti. Di una cosa sono sicuro: nessuna delle due squadre snaturerà il proprio stile. Ciò significa che l’Atalanta continuerà a fare ciò che ha sempre fatto e quindi, pressing e marcature a uomo a tuttocampo, sovrapposizioni sulle fasce, opportuni raddoppi in fase di contenimento. Il Milan risponderà con il solito atteggiamento, molto probabilmente si schiererà con due ali e un centravanti, e avrà in mezzo al campo una coppia di elementi che dovranno sobbarcarsi il lavoro di tamponamento e di costruzione. Fonseca, finora, ha sempre scelto questo stile di gioco, e non credo che intenda modificarlo proprio adesso. Si tratta di capire qual è il grado di forma del gruppo, come stanno i giocatori, singolarmente e collettivamente. E questo ragionamento vale sia per l’Atalanta sia per il Milan".