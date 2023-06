Sacchi su CDK: "Se il Milan crede in questo ragazzo è giusto che prosegua con lui"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

De Ketelaere si sveglierà? Arrigo Sacchi, ex tecnico del Milan, ha risposto così a questa domanda della Gazzetta dello Sport: "Ah, saperlo... Mi auguro di sì, alcune qualità si sono viste. L’impatto con la Serie A è sempre complicato per gli stranieri. Fece fatica uno come Platini, che era un fuoriclasse. Trovò difficoltà persino un campione affermato come Rummenigge al primo anno in Italia. Se il Milan crede in questo ragazzo è giusto che prosegua con lui, e lui deve capire che è arrivato il momento di mostrare il proprio valore".