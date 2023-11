Sacchi su Leao: "Non sopporto chi spreca il talento. Ha qualità evidenti, ma sta raccogliendo meno di quanto potrebbe"

In una lunga intervista concessa al Corriere della Sera, Arrigo Sacchi parla dei suoi giudizi, sempre molto severi, nei confronti di Leao: "Non sopporto chi non sfrutta appieno il proprio talento. Quel ragazzo ha qualità evidenti, ma sta raccogliendo meno di quanto potrebbe. Nel calcio, la testa va allenata non solo per colpire la palla".