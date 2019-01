Sacchi su Milan-Napoli: "Gli azzurri sono in un momento migliore. Gattuso sta lottando tra mille fatiche"

Arrigo Sacchi, ex allenatore rossonero, ha rilasciato una lunga intervista a Il Mattino nella quale ha parlato così della sfida di sabato tra il Milan di Gattuso e il Napoli di Ancelotti: "Gattuso sta lottando tra mille fatiche, infortuni, il caso di Higuain che finalmente si è risolto. È giovane, Rino, prova a far giocare la squadra con personalità. Ma è evidente che in questo momento gli azzurri sono in un momento migliore".