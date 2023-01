Sacchi su Pioli: "Deve ritrovare fiducia nelle proprie idee, senza lasciarsi andare ai tatticismi"

MilanNews.it

Cosa deve fare Stefano Pioli per superare il momento difficile del suo Milan? Questo il pensiero di Arrigo Sacchi, ex tecnico rossonero, alla Gazzetta dello Sport: "Deve ritrovare fiducia nelle proprie idee, senza lasciarsi andare ai tatticismi. Prendete il 2-2 con la Roma: a un certo punto ho avuto l’impressione che si sia fatto prendere dalla paura. Ha inserito Gabbia, e poi altri giocatori difensivi, e si è portato la Roma in area. Se vuoi che i giocatori ti seguano, devi essere molto convincente. Pioli lo ha toccato con mano, torni a pensare a come avere il dominio del gioco: lo scudetto lo ha vinto così".