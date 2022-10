Sacchi su Pioli: "Era un tattico, ora è uno stratega"

MilanNews.it

Arrigo Sacchi, ex tecnico rossonero, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato così di Stefano Pioli: "Sta crescendo moltissimo. Nella vita esiste una sola certezza: che si può sempre fare di più e meglio. Lui crede in questa regola. Era un “tattico”, adesso è uno stratega. Un bel salto compiuto grazie alla sua volontà e alla sua umiltà. Ma siccome io sono uno che non si accontenta mai vorrei che a volte non cadesse ancora in qualche tatticismo di troppo".