Sacchi su Thiaw: "Ottima prestazione, non ha ceduto un metro all’avversario"

© foto di © DANIELE MASCOLO

In merito alla prestazione di Malick Thiaw contro il Tottenham, l'ex tecnico rossonero Arrigo Sacchi ha spiegato alla Gazzetta dello Sport: "Ha disputato un’ottima partita. Spesso si è trovato nell’uno-contro-uno e non ha ceduto un metro all’avversario. Ripeto: mi è piaciuto l’atteggiamento generale della squadra che ha giocato con coraggio, pur consapevole che sta attraversando un momento piuttosto difficile. Ecco, se proprio devo trovare un difetto, dico che qualche volta bisognava cercare con più insistenza le ripartenze. Verticalizzare sempre e accorciare per favorire il pressing: questi sono i segreti che hanno fatto grande il Milan nella passata stagione e adesso bisogna ritrovare quei meccanismi".