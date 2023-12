Sacchi sul Milan: "Deve tornare squadra e giocare come un collettivo"

vedi letture

Arrigo Sacchi, ex allenatore rossonero, ha rilasciato queste parole alla Gazzetta dello Sport in merito alla gara di questa sera del Milan contro il Newcastle in Champions League: "Dal Milan mi aspetto che torni a essere una squadra, che giochi come un collettivo, che mostri un elevato spirito di sacrificio. Sarebbe un notevole risultato, dopo che in questa prima parte di stagione i rossoneri hanno mostrato una discontinuità che li ha spesso penalizzati".

Per strappare il pass per gli ottavi di Champions League, però, al Milan non basterà vincere in casa del Newscastle: i rossoneri dovranno infatti sperare anche in una vittoria del Borussia Dortmund contro il PSG. I tedeschi hanno già la certezza di passare il turno, ma, in caso di sconfitta, passerebbero come secondi.