Sacchi sul Milan: "Un azzardo prendere 6-7 giocatori stranieri in una sola volta"

In occasione dell'uscita del suo nuovo libro "Il realista visionario", Arrigo Sacchi ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera, parlando anche della rivoluzione dirigenziale estiva operata dal Milan: "Mandare via Paolo Maldini è stato un atto contro natura. Prendere 6-7 nuovi stranieri in una sola volta invece è un azzardo, soprattutto in una squadra con pochi italiani. Hanno bisogno di tempo per inserirsi, e per capire".