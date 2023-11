Sacchi sulla Gazzetta: "Il Milan ha reagito, la lotta scudetto non è solo Inter-Juve"

Nel suo fondo su La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha parlato del Milan che a suo dire è ancora in piena corsa per la vittoria del campionato: “Molti pronosticano un duello Inter-Juve per lo scudetto, ma io credo che il Milan – perlomeno quello visto domenica sera a Napoli – sia in piena lotta. Dopo due sconfitte contro Juventus e PSG, i rossoneri hanno avuto la forza e il coraggio di reagire. Contro il Napoli hanno fatto un ottimo primo tempo, nel quale potevamo segnare almeno tre o quattro gol. Nella ripresa, nonostante l’errore di rimettere in partita l’avversario, ha cercato con qualità tecniche e forza morale di non andare al tappeto”.

Prosegue: “Guardando il calendario i rossoneri ce l’hanno migliore rispetto a Inter e Juventus, che tra l’altro giocheranno contro e quindi si toglieranno punti a vicenda. Quello che però deve rassicurare i milanisti è la capacità di reazione del gruppo”.

In chiusura: “La società si sta dimostrando molto vicina all’allenatore, lo sta supportando e questo deve fare se vuole ottenere successi importanti. L’unione fa la forza: mai come in questo caso, il proverbio calza a pennello”.