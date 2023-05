Sacchi sulla Gazzetta: "Milan, dov'eri? Difficile spiegarsi il motivo di un simile approccio a una sfida tanto attesa"

MilanNews.it

Sulle colonne della Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi, ex tecnico rossonero, ha commentato così la sconfitta del Milan nell'euroderby: "Vittoria meritata, quella dei nerazzurri, anche perché nel primo tempo i rossoneri non erano in campo. Mi spiego meglio: la squadra di Pioli mi ha parsa davvero irriconoscibile. Ha incassato due gol, ma potevano essere molti di più e se all’intervallo si è andati sul 2-0 lo si deve molto alla generosità dell’Inter che non ha affondato i colpi come avrebbe potuto. Difficile spiegarsi il motivo di un simile approccio a una sfida tanto attesa: troppa tensione, troppo nervosismo? Non so, per rispondere bisognerebbe essere all’interno dell’ambiente rossonero. Ciò che mi sento di sottolineare è che il Milan ha fatto male la fase difensiva e male quella offensiva: è sembrato confuso e confusionario, non ha mai tentato il pressing.

Era una squadra lunga, lunghissima: a volte l’inquadratura della televisione non riusciva a mostrare il primo e l’ultimo giocatore... Come si può pensare di fare una buona prestazione se queste sono le condizioni? Non c’è stato un raddoppio di marcatura, l’Inter si è mossa come ha creduto e come ha voluto, il secondo gol di Mkhitaryan è lo specchio dell’azione difensiva del Milan: come si fa a lasciar entrare un avversario in area di rigore senza opporre resistenza? E sulla rete dell’1-0 mi resta un dubbio: non penso che Calabria, per struttura fisica, sia l’uomo più adatto a marcare Dzeko. Tra i due c’è differenza di statura e di energia atletica. Mah...".