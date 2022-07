Salernitana, l'ex Milan Piatek arriverebbe solo in caso di no di Pinamonti

Fonte: tuttomercatoweb.com

Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di TuttoSalernitana, l'amministratore delegato del club campano Maurizio Milan è intervenuto in prima persona per sbloccare l'affare Andrea Pinamonti, recandosi a Milano per trattare con l'Inter. C'è l'accordo per l'acquisto a titolo definitivo dell'ex attaccante dell'Empoli con pagamento complessivo di 20 milioni di euro dilazionato in due tranche (una subito e un'altra a fine campionato) ed una percentuale in favore dei nerazzurri su una futura rivendita. In attesa della decisione del calciatore, l'Inter ha messo in stand-by la trattativa con l'Atalanta. I granata hanno offerto un contratto di 2,5 milioni a stagione per 4 anni. Il calciatore al momento non è convinto e si è dato alcuni giorni per pensarci e decidere. L'ad Milan è in Lombardia in attesa di una risposta, l'obiettivo sarebbe quello di tornare a Salerno entro sabato (giorno del triangolare con Reggina e Adana Demirspor) insieme al calciatore. Ma rispetto alla settimana scorsa ci sono stati grandi passi in avanti. In modo anche strategico, ieri patron Iervolino aveva detto pubblicamente di aver chiuso con Piatek ma l'ex Genoa sarà preso in considerazione solo in caso di no da parte di Pinamonti.