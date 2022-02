Sampdoria, accordo con Conti per il rinnovo: firmerà fino al 2025

Il futuro di Andrea Conti sarà ancora alla Sampdoria. Secondo quanto riportato da Sky Sport l'esterno, arrivato nel mercato di gennaio, ha infatti raggiunto l'accordo con il club blucerchiato per rinnovare il suo contratto fino al 2025, con il primo accordo siglato che aveva come scadenza il prossimo 30 giugno. Manca solo la firma, ma le prime settimane a Genova hanno convinto la Samp a puntare su di lui anche per le prossime tre stagioni.