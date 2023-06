MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Sampdoria ha scelto il suo allenatore per la prossima stagione: come riporta Sky, la nuova proprietà blucerchiata ha infatti scelto Andrea Pirlo per guidare la squadra ligure nel prossimo campionato di Serie B. L'ex giocatore rossonero firmerà un contratto di due anni con opzione per il terzo.