Sassuolo, Castillejo pronto al ritorno in A: in dirittura d'arrivo l'affare col Valencia

Sfumato Ola Solbakken, con il norvegese della Roma ad un passo dall'Olympiacos, il Sassuolo è vicinissimo a riportare in Italia Samu Castillejo, ex Milan oggi in forza al Valencia.

Nelle ultime ore si è infatti sbloccata l'operazione per il classe '95, il cui affare adesso è in dirittura d'arrivo. Castillejo nell'ultima campionato spagnolo ha collezionato ventisei presenze totali, segnando quattro gol.