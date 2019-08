Sassuolo, idea Paletta per la difesa

"Sfuma Toprak, ora il Sassuolo vuole Paletta": si legge questo sulla prima pagina della Gazzetta di Modena oggi in edicola. Non c'è infatti l'accordo per portare in maglia neroverde Omer Toprak, difensore turco del Borussia Dortmund. Il Sassuolo è pronto così a virare su altri obiettivi di mercato: in pole position ora c'è Gabriel Paletta, che potrebbe rientrare in Italia dopo l'esperienza cinese al Jiangsu. Paletta tra l'altro in Serie A si è affermato proprio in Emilia, quando giocava con la maglia del Parma.