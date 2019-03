Sassuolo, Locatelli: "Rapporto speciale con Berlusconi, Cutrone grande amico"

Manuel Locatelli, ex centrocampista del Milan ora al Sassuolo, ha raccontato alla Gazzetta dello Sport: "Walter De Vecchi è stato un po’ il mio mentore. L’ho avuto tre anni al Milan: se ho qualcosa da chiedere, lui c’è. Berlusconi? Con lui ho un rapporto speciale. Quando veniva a Milanello avevo una gran tensione... L’amico assoluto è Patrick Cutrone. Senta questa: arriviamo alla fine della stagione, io sarei dovuto passare in prima squadra e lui non sapeva nulla del proprio futuro. Ci salutiamo: piangendo. Andiamo addirittura in piazza Duomo, acquistiamo dall’ambulante quelle eliche di plastica che lanciamo da un balcone chiedendoci che ne sarà di noi. Una roba strappalacrime... Poi? Senza saperlo due giorni dopo ci vediamo in nazionale. Due matti...".