Savicevic: "Contro il Barcellona era la mia serata, mi usciva tutto. Sulle quattro reti al Bari..."

Queste la parole di Dejan Savicevic in diretta su Instagram con Carlo Pellegatti sulla finale di Champions League del 1994 ad Atene e sui quattro gol al Bari in Serie A: "Il Barcellona era favorito, noi eravamo senza Baresi e Costacurta. Capello ha dovuto ricostruire la squadra e sistemare la difesa. In quell'occasione ho visto Zubizarreta fuori dai pali e così gli ho fatto il pallonetto. Era la mia serata quella, mi usciva tutto in quella partita, ero in grande giornata e quando era così mi usciva tutto. I 4 gol di Bari? Quella sera non ero nella mia migliore giornata, però ogni pallone che tiravo entrava in porta. Mi è andato tutto bene quella sera. Mi ricorderà sempre quella giornata, segnare 4 gol nella stessa partita in Serie A non è facile".