Scommesse, domani i legali di Tonali attesi a Roma per il patteggiamento

Ieri Sandro Tonali potrebbe aver giocato la sua ultima partita per molto tempo, almeno un anno. Dopo essere sceso in campo nei venti minuti finali di Newcastle-Crystal Palace - accolto dal sostegno dei tifosi - domani i legali dell'ex rossonero saranno a Roma per discutere delle modalità di patteggiamento. Oltre all'accordo tra le parti servirà il benestare del procuratore generale dello Sport presso il Coni e del presidente federale.