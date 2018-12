Seedorf: "Da allenatore rossonero mi sono sentito solo. Avrei voluto la fortuna di Inzaghi: perde e allena"

Ospite negli studi di "Pressing" su Canale 5, Clarence Seedorf ha parlato così della sua esperienza sulla panchina del Milan: "Ho fatto degli ottimi numeri. Il Milan era in difficoltà e sono venuto ad aiutarlo. Mi sono sentito molto solo in quel periodo ma nonostante ciò abbiamo creato un gruppo unito per fare numeri importanti: 35 punti in 19 partite, con un gioco accettabile. Ero pronto per iniziare la nuova stagione ma hanno preso altre decisioni. Avrei voluto la fortuna di Inzaghi che può continuare a perdere e a restare in panchina”.