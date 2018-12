Seedorf: "Istanbul? Mi rode di più la sconfitta contro il Deportivo La Coruna, quell’anno potevamo fare il Triplete"

Durante la trasmissione "Pressing" su Canale 5, è intervenuto l’ex rossonero Clarence Seedorf, il quale è tornato a parlare della sconfitta di Istanbul in finale di Champions League contro il Liverpool: "Noi siamo arrivati a quella finale passando il turno in modo molto fortunato contro il PSV. Per quanto sia stata dura da accettare mi rode molto di più la sconfitta contro il Deportivo la Coruña: quell’anno potevamo fare il 'Triplete'".