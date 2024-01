Sempre più vicino il ritorno di Niang in Italia: ufficiale la risoluzione con l'Adana

E' vicino il ritorno in Italia dell'attaccante franco-senegalese M'Baye Niang. Attualmente in forza all'Adana Demirspor, squadra con cui ha realizzato otto reti in sedici giornate di Super Lig, il calciatore classe '94 sta trattando in queste ore la risoluzione del contratto con la società turca. L'attuale accordo tra l'Adana e Niang è valido fino al 30 giugno 2025 ma le parti hanno deciso di interrompere il rapporto in questo mese di gennaio con Niang che - a quel punto - sarà libero di accasarsi altrove da svincolato.

E oggi per lui la possibilità più concreta è il Genoa, club alla ricerca di un vice Retegui per la seconda parte di stagione. Il club rossoblù ha da giorni avviato i contatti e attende, appunto, che il giocatore si liberi dell'attuale contratto per poi tentare l'affondo decisivo: più defilato in questo momento l'Hellas Verona.

Niang in Italia ha già vestito la maglia del Genoa, ma anche quelle di Milan e Torino.