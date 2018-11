Serena: "È innegabile che Higuain abbia toppato la gara contro la Juve, ma resta uno fra i migliori attaccanti in circolazione"

"È innegabile che Higuain abbia toppato la gara.Ha lottato contro i suoi ex compagni con una tensione eccessiva,con la volontà di vendetta come un amante tradito e forse anche in condizioni fisiche non perfette. Resta però per me uno fra i migliori attaccanti in circolazione": è questo il pensiero espresso su Twitter da Aldo Serena, ex attaccante rossonero, in merito all'espulsione di Higuain contro la Juventus.

