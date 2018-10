Serena: "L’Inter ha più qualità, ma il Milan gioca meglio"

Intervistato dal Corriere della Sera, Aldo Serena, ex di Inter e Milan, ha parlato delle due milanesi in vista del derby di domenica: "Il Milan parte subito forte e cerca di indirizzare le partite, poi però paga lo scotto di un alto dispendio energetico. L’Inter ha uno stile di gioco più compassato, aspetta e prende campo con il passare dei minuti. Ora ha una buona condizione fisica e alla distanza fa la differenza. Il Milan gioca per valorizzare Higuain, l’Inter ha in Icardi un centravanti implacabile. Credo che Spalletti vorrà una squadra ad alta densità al centro, proprio per imbrigliare il Pipita e per tentare di neutralizzare Suso. Gattuso vorrà invece aggredire all’inizio, sfruttando anche gli inserimenti di centrocampisti come Bonaventura e Kessie, ma pure dello stesso Biglia. Entrambe sono partite male, sotto le attese. L’Inter ha più qualità e una rosa più ampia, però non ha espresso ancora tutte le sue potenzialità, sulla manovra deve migliorare. Il Milan ha fatto vedere un gioco migliore, ora ha bisogno di trovare continuità anche in alcuni interpreti di centrocampo. A Gattuso è mancato l’apporto di Calhanoglu, a Spalletti quello di Perisic".