Serginho su Bologna-Milan: "Per i rossoneri come una finale, un successo riaprirebbe la corsa alla Champions"

Intervistato dai taccuini de La Gazzetta dello Sport, l'ex Milan Serginho ha parlato del momento che sta attraversando la formazione di Sergio Conceiçao e dell'importanza della partita di questa sera contro il Bologna che potrebbe valere una fetta di Champions League. Un estratto delle sue parole:

Bologna-Milan

"Per il Milan è come una finale: un successo riaprirebbe la corsa al quarto posto. A cosa succederebbe in caso di sconfitta invece preferisco non pensare: non dico che sarebbe finita, ma restando a meno otto dalla Juventus, una rimonta diventerebbe complicata".