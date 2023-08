Sergino Dest, arriva il saluto al Milan su Instagram: "Fiero di essere stato rossonero"

vedi letture

Gli ex

Ieri alle 23:20 Gli ex

Sergino Dest ha voluto ringraziare e salutare il Milan dopo qualche mese dal suo ritorno al Barcellona. Il terzino non ha entusiasmato nella scorsa stagione, quando è arrivato in prestito dai blaugrana. Poche presenze per lui, mai davvero convincente. Ecco il post: