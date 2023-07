Serie B, Romagna trova Nesta come allenatore: "Era il mio idolo"

Filippo Romagna si è trasferito in qeusta sessione dal Sassuolo alla Reggiana, neopromossa in Serie B. Queste le sue parole a Tuttosport sull'ex difensore del Milan Alessandro Nesta che sarà il suo allenatore a Reggio Emilia: "Nesta era il mio idolo, a Cagliari presi anche il 13 per lui. Abbiamo già avuto qualche colloquio in ritiro, sento che c’è feeling a pelle, anche con lui si parte con la palla da dietro. Se poi avrò bisogno di qualche altro consiglio c’è anche Chiellini, con cui mi sento ancora. Sono un ragazzo fortunato”.