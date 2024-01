Serie C, un giovane di proprietà del Milan pronto a cambiare squadra

Nuova avventura in arrivo, sempre in Serie C, per Bob Murphy Omoregbe, esterno offensivo classe 2003 di proprietà del Milan. Il giocatore italo-nigeriano, che nella prima parte di stagione ha militato nel Fiorenzuola (Girone A) raccogliendo 13 presenze fra campionato e Coppa Italia di categoria, con 4 gol, secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com sarebbe ad un passo dal Sestri Levante.

Operazione, questa, che verrà definita sempre a titolo temporaneo e messa nero su bianco domani o, al massimo, mercoledì.