Sheva: "Leao giocatore importante, può crescere ancora. Mercato Milan? Maldini farà di tutto per rinforzare la squadra"

MilanNews.it

In merito a Rafael Leao e al mercato del Milan, Andriy Shevchenko, ex attaccante rossonero, ha dichiarato a SportMediaset: "Leao è un giocatore importante, speriamo che resti, ho letto che Paolo Maldini ha detto che resta. Rafael può crescere ancora di più. Conosco Paolo benissimo, farà di tutto per rinforzare la squadra insieme a Massara, bisogna credere in loro".