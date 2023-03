Sheva punta su Leao: "Ha tutte le qualità per essere decisivo ai massimi livelli. E’ ora che faccia la differenza anche in Champions"

MilanNews.it

In vista del match di stasera contro il Tottenham, Andriy Shevchenko, ex attaccante rossonero, punta su Rafael Leao. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport: "Chi deve trascinare il Milan? Mi aspetto che lo faccia Leao, ha tutte le qualità per essere decisivo ai massimi livelli. E’ ora che faccia la differenza anche in Champions: ha tanto da dare e può crescere ancora di più. Per esempio essere più presente in tutte le fasi della partita, più incisivo con le sue giocate, più leader in tutto. Tifo anche per De Ketelaere: una grande partita potrà sbloccarlo".