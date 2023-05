Sheva: "Sconfitta nell'euroderby pesante, ma è stata una bella stagione per il Milan"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Andriy Shevchenko, ex attaccante rossonero, ha parlato così a SportMediaset della sconfitta del Milan nel derby di Champions League contro l'Inter: "La sconfitta del Milan nel derby di Champions? E' stata pesante, ma l'Inter ha vinto meritatamente, soprattutto nei 15 minuti d'andata ha giocato un bellissimo calcio. Ma è stata una bella stagione per il Milan, nonostante le tante difficoltà è arrivato in semifinale".