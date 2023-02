Shevchenko: "Col Milan c'è un'amicizia vera. Il loro appoggio significa molto per me"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Andriy Shevchenko, storico ex attaccante del Milan nonché Pallone d'Oro, ha ricevuto a Firenze il premio "La Chiave d'Europa" a margine dell'evento "Cittadinanza europea. Giovani tra protagonismo e identità". Ecco le sue parole ai media presenti a un anno esatto dall'inizio del conflitto tra Ucraina e Russia: "Esattamente un anno fa la vita degli ucraini è cambiata. Sono orgoglioso di come ci stiamo difendendo. Il nostro diritto di essere liberi e di scegliere se entrare nell’Unione Europea merita rispetto. Abbiamo perso tante persone, tanti bambini che in questa guerra stanno soffrendo. Ho iniziato un progetto che, attraverso il calcio e lo sport, prova a dare un’opportunità a questi bambini per dimenticare la guerra. Voglio ringraziare chi ha donato qualcosa per questo progetto, a iniziare dalla fondazione del Milan ma anche dalle altre squadre di Serie A. Finiremo questo progetto in tre-quattro mesi e son contento perché tanti bambini potranno tornare a giocare.

In questo momento il nostro presidente Zelensky che ha chiesto un supporto militare importante, i capi del governo internazionale sapranno scegliere cosa è meglio per l’Ucraina. Io penso allo sport, ad un modo per essere utile al mio paese. Chiedo a tutto il mondo di continuare a supportare il nostro paese. Oggi ho visto un bellissimo filmato che racconta questo anno di guerra e l’emozione delle persone, che nel momento più difficile, hanno la forza di andare avanti. Durante i bombardamenti le persone nei bunker cantavano, ci sono delle immagini bellissime. Il campionato ucraino non si è fermato, un altro indice di forza e volontà di resistere.