Shevchenko: "Stasera sarò allo stadio a fare il tifo per noi rossoneri. Possiamo giocare bene e vincere"

© foto di DANIELE MASCOLO

Andriy Shevchenko, grande ex attaccante rossonero, ha raccontato alla Gazzetta dello Sport che questa sera sarà allo stadio per assistere al match tra Tottenham e Milan, valido per il ritorno degli ottavi di Champions League. Ecco le sue parole: "Stasera sarò allo stadio a fare il tifo per noi rossoneri. Possiamo giocare bene e vincere".