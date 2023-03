Shevchenko su Giroud: "Ha sempre segnato. E' un professionista eccellente"

MilanNews.it

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Andriy Shevchenko, ex attaccante rossonero, ha parlato così di Olivier Giroud: "Anche. Conoscendolo so di parlare di una bravissima persona e di un professionista eccellente. Mi stupivo a sentir parlare di lui come un buon attaccante ma non di un cannoniere. Giroud ha sempre segnato, ovunque sia stato, qui in Inghilterra lo ha fatto con Arsenal e Chelsea. In nazionale francese ha battuto il record di reti realizzate. Quando sono stato a Milanello l’ho trovato ancora molto vivo, pieno di energia ed entusiasmo".