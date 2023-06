Shevchenko torna in campo: ospite alla "Kings League" di Piqué

Andriy Shevchenko è tornato in campo: l'ucraino, ex pallone d'oro e storico bomber rossonero, è stato ospite alla Kings League, particolare torneo calcistico ideato e organizzato dall'ex Barcellona e United Gerard Piqué. Shevchenko ha documentato la sua partecipazione con un tweet.

Thanks @3gerardpique for the invitation, nice to play in the @KingsLeague.️ pic.twitter.com/7lwyiQzj3W