Shevchenko: "Vincere gli ultimi due derby ha permesso al Milan di capire che l’Inter si può battere"

vedi letture

In vista del derby di Milano di questa sera, l'ex rossonero Andriy Shevchenko ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Che derby sarà? Aperto e intenso. Le due squadre scenderanno in campo per attaccare, per proporre gioco e non per difendersi. Mi aspetto un derby spettacolare, in cui conteranno le motivazioni più che gli schemi. Chi arriva più in forma? Il Milan in Supercoppa ha fatto una rimonta super. Da allora l’Inter è più continua nei risultati e nel gioco.

Chi può essere decisivo? Leao, Maignan, Lautaro e Mkhitaryan. Vincere gli ultimi due derby ha permesso al Milan di capire che l’Inter si può battere. Diciamo che i rossoneri hanno imparato come si può fare ovvero che è necessario mettere in campo un livello altissimo di energia e gestire le emozioni".