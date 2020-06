Simic: "Ibra sta aiutando tanto il Milan. Su Rebic..."

Dario Simic, ex difensore del Milan, ha parlato così di Ibrahimovic e Rebic in diretta Instagram con Carlo Pellegatti "Ibra è un grande giocatore che sta aiutando tanto il Milan. Siamo stati a vedere un grande Milan che lottava per la Champions e per lo scudetto. San Siro è un grande stadio, ma non è facile giocarci perchè la gente è stata abituata a vedere grandi campioni. La speranza è di rivedere presto il Milan in alto. Rebic? Ante ha fatto ottime partite. Per i giocatori, è più facile giocare in una squadra dove l'ambiente è positivo. Il loro rendimento dipendere anche dal resto della squadra".