Sirene arabe su Franck Kessie: l'Al Ahli può convincerlo

Franck Kessie e un futuro da definire. Il centrocampista ivoriano, che ha lasciato il Milan l'estate scorsa per andare al Barcellona ed è già pronto ad andarsene dopo un solo anno di permanenza in blaugrana. Già nel mirino di diverse squadre italiane (nelle ultime settimane è stato accostato a Inter prima e Juventus poi), il classe 1996 potrebbe raggiungere tanti altri top player che hanno lasciato il calcio europeo per andare in Arabia Saudita.

Dopo che già negli ultimi tempi si era fatto avanti l'Al Nassr, con cui però le trattative non sono andate avanti nella giusta direzione, è adesso l'Al Ahli a spingere forte per prendere Kessie. Il Barca fino ad oggi ha sempre chiesto un minimo di 15 milioni di euro per far partire il centrocampista, ma di fronte alle ricchezze dei sauditi può spingere verso l'alto l'asticella. Anche lo stesso calciatore ha aperto alla soluzione araba, specialmente se la proposta di contratto dovesse essere finanziariamente molto alta, come si aspetta.

Il quotidiano catalano Sport, che fa un punto della situazione in cui informa proprio delle ultime evoluzioni emerse, spiega come su Kessie ci sarebbero anche gli interessamenti di una squadra di Premier League, il Tottenham, che però non ha affondato il colpo. E sulla Juventus viene specificato come la trattativa non abbia proseguito dopo che i dirigenti bianconeri hanno compreso la poca voglia di Kessie di tornare in Italia.