Sirene estere per Desplanches: Rangers e Norwich sul portiere ex Milan

Sirene estere per Desplanches: Rangers e Norwich sul portiere ex MilanMilanNews.it
© foto di Federico Serra
Ieri alle 23:36Gli ex
di Lorenzo De Angelis
L'ex portiere cresciuto nel settore giovanile del Milan, Sebastiano Desplanches, potrebbe giocare all'estero nella prossima stagione.

Sebastiano Desplanches attira l'interesse di diversi club. Stando a quanto riportato dal collega Gianluca Di Marzio, infatti, sul portiere classe 2003 del Palermo si sarebbero posati gli occhi di Rangers e Norwich City, oltre ad aclune società italiane che hanno timidamente chiesto informazioni. 

Nell'ultima stagione l'ex Milan Desplanches ha giocato in prestito al Pescara, dove ha trovato spazio e continuità. Ora il suo futuro potrebbe portarlo all'estero, con il Palermo pronto a valutare le eventuali proposte che gli verranno presentate sul tavolo. 