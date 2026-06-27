Sirene estere per Desplanches: Rangers e Norwich sul portiere ex Milan

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L'ex portiere cresciuto nel settore giovanile del Milan, Sebastiano Desplanches, potrebbe giocare all'estero nella prossima stagione.

Sebastiano Desplanches attira l'interesse di diversi club. Stando a quanto riportato dal collega Gianluca Di Marzio, infatti, sul portiere classe 2003 del Palermo si sarebbero posati gli occhi di Rangers e Norwich City, oltre ad aclune società italiane che hanno timidamente chiesto informazioni.

Nell'ultima stagione l'ex Milan Desplanches ha giocato in prestito al Pescara, dove ha trovato spazio e continuità. Ora il suo futuro potrebbe portarlo all'estero, con il Palermo pronto a valutare le eventuali proposte che gli verranno presentate sul tavolo.